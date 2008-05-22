У Луценка зрозуміли, що ГПУ і Секретаріат Ющенка - "одна банда"

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ (група “Народна Самооборона”, фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) заявляє про підготовку Секретаріатом Президента і Генеральною прокуратурою України провокацій проти лідера ГО “Народна Самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Після виборів в неділю наступним буде ЛУЦЕНКО, проти якого сьогодні готуються масштабні провокації, ...порушення кримінальних справ, проведення слідчих дій”, - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Відповідаючи на уточнююче запитання, ким готуються провокації, він зазначив: “З боку ГПУ і Секретаріату – це одна банда”.

Г.МОСКАЛЬ також наголосив, що керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА налаштовує Президента Віктора ЮЩЕНКА проти “Народної Самооборони”, надаючи йому інформацію про те, що ця депутатська група “лягла під Юлю”.

За словами Г.МОСКАЛЯ, “Народна Самооборона” практично єдина політична сила, яка виступає за сильну президентську вертикаль влади, оскільки парламентська форма правління для сьогоднішньої України не підходить.

“Б’ють як раз по тим, хто є прихильником президентської республіки”, - сказав депутат.

Він додав, що представники “Народної Самооборони” ніколи не говорили, що не підтримуватимуть В.ЮЩЕНКА на наступних президентських виборах.

“Я особисто буду підтримувати (В.ЮЩЕНКА – УНІАН), але без того керівництва Секретаріату, яке сьогодні є на Банковій”, – зазначив Г.МОСКАЛЬ.