Міністр фінансів США відвідає Київ для обговорення реформ

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну США.

"У Києві 13-14 листопада міністр Лью зустрінеться з міністром фінансів Наталією Яресько та іншими високопоставленими офіційними особами для обговорення поточних реформ в Україні, спрямованих на зміцнення економічного управління, відновлення фінансового сектора і боротьбу з корупцією", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, міністр фінансів США зустрінеться з кількома депутатами Верховної Ради.

Після цього Лью має намір 15-16 листопада відвідати саміт G-20 у Туреччині.

Раніше УНІАН повідомляв, що США планують надати Україні третю кредитну гарантію в розмірі 1 млрд дол. "Це буде виконанням американської обіцянки розглянути можливість такої кредитної гарантії наприкінці 2015 року за відповідних умов”, - сказала міністр торгівлі США Пенні Пріцкер