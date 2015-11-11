Міністр фінансів США відвідає Київ для обговорення реформ
Голова Міністерства фінансів США Джейкоб Лью 13-14 листопада відвідає Київ з робочим візитом.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну США.
"У Києві 13-14 листопада міністр Лью зустрінеться з міністром фінансів Наталією Яресько та іншими високопоставленими офіційними особами для обговорення поточних реформ в Україні, спрямованих на зміцнення економічного управління, відновлення фінансового сектора і боротьбу з корупцією", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, міністр фінансів США зустрінеться з кількома депутатами Верховної Ради.
Після цього Лью має намір 15-16 листопада відвідати саміт G-20 у Туреччині.
Раніше УНІАН повідомляв, що США планують надати Україні третю кредитну гарантію в розмірі 1 млрд дол. "Це буде виконанням американської обіцянки розглянути можливість такої кредитної гарантії наприкінці 2015 року за відповідних умов”, - сказала міністр торгівлі США Пенні Пріцкер