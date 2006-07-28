Універсал підпишуть троє?

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що підписання чи не підписання Універсалу національної єдності не означає розширення чи зміну складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після зустрічі з другим заступником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Девідом КРЕЙМЕРОМ.

За словами спікера, універсал є «сигналом для суспільства». Він сподівається, що цей документ буде підписано сьогодні.

Водночас, керівник прес-служби ВР Вікторія ШВЕДОВА за результатами зустрічі О.МОРОЗА з Д.КРЕЙМЕРОМ повідомила, що голова ВР охарактеризував круглий стіл, як своєрідну спробу намалювати модель розвитку України на перспективу в контексті внутрішньої і зовнішньої політики. За словами В.ШВЕДОВОЇ, О.МОРОЗ вважає, що з політичної точки зору «універсал – це жест доброї волі для суспільства і міжнародної спільноти».

«Я сподіваюсь, що сьогодні вдасться підписати підсумковий документ, принаймні три підписи під ним будуть», - процитувала О.МОРОЗА В.ШВЕДОВА. При цьому вона додала, що О.МОРОЗ висловив сумнів, що універсал підпишуть Блок Юлії Тимошенко і Комуністична партія України.

У свою чергу, О.МОРОЗ додав, що у ході зустрічі з Д.КРЕЙМЕРОМ обговорювалися питання, пов’язані з формуванням Кабінету Міністрів, питання зовнішнього курсу України, зокрема, україно-російські відносини у газовій сфері.