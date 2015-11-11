У МНС РФ анонсували черговий "гумконвой" на окупований Донбас
15:27, 11 листопада 2015Політика
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У МНС РФ оголосили про намір завтра вранці відправити черговий «гуманітарний конвой» на окупований Донбас.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили В прес-службі відомства.
«У Ростовській області завершено формування 44-ї колони МНС Росії з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей. Її вихід з Донського рятувального центру МНС Росії відбудеться вранці 12 листопада», - йдеться в повідомленні.
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Загалом до Донецької та Луганської області відправляться понад 100 автомобілів, завантажених гуманітарною допомогою загальною вагою понад 1100 тонн.
У МНС РФ заявили, що гуманітарна допомога надходила як від громадських організацій, так і профспілкових об'єднань з різних регіонів Росії.
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