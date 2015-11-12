Голосування нардепів щодо заборони дискримінації на роботі знову виявилося провальним

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення депутати голосували чотири рази, проте жодного разу проект закону не підтримали мінімум 226 парламентарів.

Зокрема, за законопроект у цілому голосували 217 та 219 депутатів.

Проектом закону народних депутатів від фракцій "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Батьківщини" та позафракційних передбачається статтю 2-1 "Кодексу законів про працю України" викласти в редакції, згідно з якою забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

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Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Верховна Рада також не підтримала ухвалення проекту Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) (№3442).

Цей документ є необхідним для виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.