Рада відмовилась від рішення не допускати Тетерука на 5 пленарних засідань після "побиття" Кужель
Верховна Рада України відмовилась підтримати пропозицію щодо недопущення народного депутата з фракції "Народний фронт" Андрія Тетерука на 5 пленарних засідань.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман нагадав, що минулого тижня в парламенті стався інцидент між Тетеруком і депутатом від "Батьківщини" Олександрою Кужель.
Він поставив на голосування пропозицію не пускати Тетерука до сесійної зали на 5 пленарних засідань.
Проте цю пропозицію підтримали лише 106 народних депутатів із 304, зареєстрованих у сесійній залі.
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Як повідомляв УНІАН, фракція «Батьківщина» заявила, що 5 листопада Тетерук біля кабінету голови парламенту Гройсмана вдарив Кужель скляною пляшкою. За даними «Батьківщини», Кужель отримала струс мозку.
У зв’язку з цим фракція «Батьківщина» вимагала позбавити Тетерука депутатських повноважень.
Своєю чергою Тетерук запевнив, що жодної агресії з його боку не було.