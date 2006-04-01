Ющенко відгукнувся на заяву ”чотирьох”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив голові Центральної виборчої комісії Ярославу ДАВИДОВИЧУ ретельно розглянути заяву чотирьох партій та блоків щодо перерахунку голосів на всіх виборчих дільницях та вжити заходів реагування у суворій відповідності до вимог законодавства.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Напередодні відповідну заяву підписали лідери Блоку НДП, Громадського блоку ПОРА-ПРП, Народного блоку Литвина та партії «Віче». Автори документа звертаються, зокрема, до Президента із закликом «виступити гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян та демократії в Україні».