Перерахунок голосів змінив розподіл мандатів в Ужгородській міськраді

Як повідомив УНІАН голова Ужгородської міської територіальної виборчої комісії Яків Чорнобук, комісія згідно з судовим рішенням перерахувала бюлетені на виборах Ужгородської міської ради. Близько 23:00 12 листопада було підписано протокол перерахунку голосів і оголошено результат.

Згідно перерахунку, різниця склала близько 500 бюлетенів на користь партії "Патріот". Втратила при цьому партія "Наш край".

Відповідно, згідно з новим підрахунком, в Ужгородську міськраду пройшли представники 9 політичних сил: по три депутата від ВО "Батьківщина", партії "Єдиний центр", Європейської партії, "Самопомочі" і "Нашого краю", від партії "Патріот" - п'ять депутатів, від партії "Відродження" – дев'ять, від "БПП "Солідарність" – п'ять, від КМКС (Партії угорців України) - два.

В цілому, за словами голови Чорнобука, за партії, що отримали підтримку більше 5% виборців, які віддали голоси всього 36 770 ужгородців.

2 654 бюлетенів комісія визнала недійсними.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Ужгородська ДВК оголосила, що в міськраду пройшли дев'ять кандидатів від "Відродження", від "БПП "Солідарність" – п'ять, по чотири – від "Нашого краю" та "Патріота", по три - від "Батьківщини", "Єдиного центру", Європейської партії та "Самопомочи" і два - від КМКС (Партії угорців України).

6 листопада Закарпатський окружний адміністративний суд за позовом представника Європейської партії ухвалив рішення про перерахунок голосів на виборах Ужгородської міськради.