Україна та Словенія готові приєднатися до глобальної антитерористичної відсічі – спільна заява президентів

Про це йдеться у спільній заяві президента України Петра Порошенка та президента Республіки Словенія Борута Пахора у зв’язку із терористичними нападами в Парижі, оприлюдненій на сайті глави Української держави.

"Ми переконані, що глобальна спільнота має швидко, рішуче й консолідовано відреагувати на терористичну загрозу міжнародному миру. Слід також надіслати чіткий запобіжний сигнал тим, хто підтримує або в будь-який спосіб заохочує терористичні організації та їхню діяльність. Ми закликаємо лідерів Групи двадцяти (G20) погодити всеохоплюючий план заходів щодо реагування на цей безпековий виклик, що дедалі зростає. Україна та Словенія готові приєднатися до глобальної антитерористичної відсічі", - йдеться у заяві.

"Організація Об’єднаних Націй має відіграти вирішальну роль у цих зусиллях. У цьому контексті ми наголошуємо на справедливому заклику до схвалення Конвенції ООН щодо запобігання та боротьби з тероризмом та визначення Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв терористичних актів. Час працює проти нас. Будь-які подальші зволікання або неефективні кампанії можуть забагато нам коштувати", - підкреслили президенти.

Окрім того глави держав наголосили, що події в Парижі свідчать про те, що війна проти міжнародного тероризму ще далека від завершення.

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"Ми із глибоким шоком та сумом сприйняли звістку про серію терористичних нападів, які сталися у Парижі вчора ввечері. Це свідчить про те, що війна проти міжнародного тероризму ще далека від завершення. Цей ганебний удар у серце Парижа був спрямований не лише на вбивство сотень мирних цивільних та залякування мільйонів європейців, але і на підрив фундаментальних європейських цінностей та багатоетнічного миру", - йдеться у заяві.

Президенти зазначили, що у цей важкий час Україна та Словенія оплакують разом з французьким народом жахливі втрати та висловлюють щиру солідарність з жертвами та їхніми родинами.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.