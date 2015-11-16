"Свободівець" Марцинків переміг на виборах у Івано-Франківську

В Івано-Франківську за протоколами з дільничних виборчих комісій перемогу на виборах міського голови здобув представник ВО "Свобода" Руслан Марцинків.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській територіальній виборчій комісії, яка вночі завершила приймати протоколи з дільничних виборчих комісій.

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Підраховано 100% голосів. За Марцинківа проголосувало 37 714 виборців або (56,47%), за представника «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Ігоря Насалика віддали свої голоси 29 077 виборців або 43,53%.

Визнано недійсними 1998 бюлетенів.