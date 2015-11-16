Як українці на вибори ходили: ЦВК оприлюднила офіційні дані про явку виборців

Про це йдеться у відповідному повідомленні Центральної виборчої комісії.

Найбільше виборців на дільниці прийшло у Тернопільській області - там бюлетені отримали 55,67% громадян, які мають право голосу.

Найменша явка зафіксована в Херсонській області - 20,52%.

Також, серед регіонів із найвищою явкою - Чернігівська область (46,45%), Волинська (43,39%), та Одеська (42,25%) області.

У столиці України - Києві на виборчі дільниці прийшли 28,35% мешканців, які мають право голосу.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Комітет виборців України, Київський міжнародний інститут соціології та центр соціальних та маркетингових досліджень "СОЦИС" оприлюднили дані екзит-полів щодо другого туру місцевих виборів в Україні.