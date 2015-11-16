ВАСУ визнав протиправною бездіяльність Порошенка

Колегія Вищого адміністративного суду України визнала протиправною бездіяльність президента України Петра Порошенка в частині незвільнення з посад членів Центральної виборчої комісії, семирічний термін повноважень яких сплив у 2014 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, інші позовні вимоги народного депутата Олега Ляшка, які стосувалися зобов'язання президента внести до Верховної Ради подання на заміну цих членів ЦВК, суд не задовольнив.

Таке рішення колегія суддів ВАСУ прийняла сьогодні на засіданні.

"Суд постановив: адміністративний позов Олега Ляшка та політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка" задовольнити частково. Визнати протиправною бездіяльність президента України Петра Порошенка, що полягає у невнесенні до Верховної Ради України подання про звільнення членів ЦВК Астахової, Данилевського, Жиденка, Лукаш, Магери, Охендовського, Райковського, Усенко-Чорної, Чупахіна, Швець, Шелестова та Шелудька. В задоволенні решти вимог відмовити", - сказано в рішенні суду.

Також головуючий на засіданні зауважив, що дана постанова може бути переглянута Верховним судом і що вона набирає законної сили після закінчення строку для подання заяви про її перегляд Верховним судом, якщо таку скаргу не буде подано.

Представник президента в даному судовому процесі Дмитро Гуцал відмовився відповідати, чи буде це рішення оскаржене президентом у Верховному суді, заявивши, що для прийняття рішення з цього приводу потрібно отримати повний текст ухвали.

Також, як повідомив головуючий у справі суддя Андрій Логвиненко, по даній судовій ухвалі один із членів колегії суддів висловив окрему думку.

У свою чергу Ляшко заявив журналістам, що сьогоднішнє рішення ВАСУ створило прецедент програшу справи президентом у суді: "Ніколи до сьогодні жоден суд подібного рішення не приймав".

На думку Ляшка, після сьогоднішнього рішення "президент зобов'язаний виконати приписи Конституції і внести подання до парламенту про звільнення членів ЦВК".

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року минув рік після закінчення строку повноважень 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії, яких було призначено на посади у 2007 році.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.