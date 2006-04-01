Кравчук: Нестор Шуфрич поставив себе поза блоком

Перший Президент України, голова Координаційної ради “Опозиційного блоку НЕ ТАК” Леонід КРАВЧУК закликає “членів штабів виборчого блоку „НЕ ТАК”, всіх, кому дороге майбутнє Української держави, хто цінує демократію і дбає про власну честь і гідність, активно влитися в процес боротьби за перерахування голосів виборців на виборах народних депутатів України та депутатів місцевих органів влади всіх рівнів”.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою блоку “НЕ ТАК” заяві Л.КРАВЧУКА у зв’язку з грубими порушеннями виборчого процесу 26 березня.

За словами Л.КРАВЧУКА, сподівання українського народу на те, що вибори народних депутатів 26 березня будуть чесними і демократичними, не виправдались, а ”заяви і гарантії Помаранчевої влади стали черговим обманом українського народу і світової громадськості”.

Як зазначає один з лідерів блоку “НЕ ТАК”, влада зараз шукає винних і хоче перекласти всю відповідальність за грубі порушення демократичності виборів лише на політичні партії. Водночас він визнав, що вина політичних партій і виборчих блоків незаперечна. “Але влада, яка не здатна забезпечити демократичний процес виборів, справжнє волевиявлення виборців, не може вважати себе демократичною владою”, підкреслив Л.КРАВЧУК.

На його переконання, політична еліта України, всі, кому дорогі свобода і демократія, мають виправити допущені негаразди в процесі виборів, прийняти відповідні рішення, які засвідчать нашу відданість ідеалам демократії. Перш за все, наголосив Л.КРАВЧУК, йдеться про ухвалення Постанови Верховної Ради України щодо перерахування голосів виборців на всіх виборчих дільницях держави.

Блок “НЕ ТАК”, за словами Л.КРАВЧУКА, чекає відповідних рішучих дій і від Президента України Віктора ЮЩЕНКА. “Ситуація, що склалася, є для нової влади ще одним іспитом на політичну зрілість, справжню, а не словесну відданість демократії. Чи витримає влада цей непростий екзамен, покаже час. Висновки зробить народ та історія”, - сказав перший Президент.

За словами Л.КРАВЧУКА, Координаційна рада виборчого блоку „НЕ ТАК” висловила свою чітку позицію з приводу виборів 26 березня ц.р. “Наші оцінки повністю співпадають з оцінками тих політичних сил, які підняли прапор боротьби за демократію в Україні”, - наголосив він.

Що ж стосується позиції Нестора ШУФРИЧА, оприлюдненої ним у телепередачі „Свобода слова” 31 березня, то Л.КРАВЧУК просить вважати її як приватну думку, яка не може мати жодного впливу на практичні дії активістів блоку „НЕ ТАК” і виборців. “Проігнорувавши узгоджену і оприлюднену офіційну позицію Координаційної Ради блоку „НЕ ТАК”, пан ШУФРИЧ поставив себе фактично поза блоком”, - заявив Л.КРАВЧУК, додавши, що тепер лише від нього (Н.ШУФРИЧА) залежить, чи зможе він з гідністю вийти із цієї ситуації. (УНІАН: один з лідерів блоку “НЕ ТАК” Н.ШУФРИЧ у “Свободі слова” заявив, що його блок визнає демократичність виборів-2006, приймає результати голосування і не збирається їх оскаржувати, а також вимагати перерахунку голосів).

У зв’язку з цим Л.КРАВЧУК також звернувся до всіх виборців України із закликом бути пильними, “не дозволяйте політичним аферистам маніпулювати вашою волею, бо тільки ви є справжнім джерелом влади. Робіть так, щоб ця влада знаходилась в достойних руках”.

“Звертаюся також до тієї частини політичних активістів виборчого процесу, яка продала демократію, а значить, і майбутнє України за „30 серебряників”, – зупиніться в своїх неправедних діях, бо Україна вам цього ніколи не простить”, йдеться у заяві Л.КРАВЧУКА.