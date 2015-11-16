В.о. посла України розповів, як сприймають дії Росії в штаб-квартирі НАТО

Про це він розповів під час онлайн-конференції на сайті "Європейської правди".

"Загальна атмосфера, яку я спостерігаю в штаб-квартирі НАТО - це абсолютно повне нерозуміння дій російської сторони, невизнання і несприйняття їх", - зазначив Божок.

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При цьому, за його словами, російські дипломати в штаб-квартирі НАТО уникають контактів з українськими колегами.

"Що стосується контактів між нами, українськими дипломатами, в штаб-квартирі НАТО та дипломатами російської місії в Альянсі, яка незважаючи на те, що все практичне співробітництво і майже всі контакти були згорнуті, продовжує знаходитись і працювати на тому ж рівні, як і раніше, так от таких контактів на сьогодні немає. Тому що російські колеги таких контактів просто уникають", - сказав він.

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Дипломат вважає, що його "російським колегам просто немає чого нам сказати, тому що ми чітко розуміємо, що відбулося, і займатися пропагандою з нами, українцями, які знають правду, немає сенсу".

Божок зазначив, що російські представники натомість концентрують свої зусилля на роботу з іншими країнами, але лише напряму з ними без залучення української сторони.

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"Вони цю роботу ніколи не хочуть проводити в тристоронньому форматі. Може, просто наміри і тактика полягає в тому, щоб цивілізований світ чув тільки російську риторику. І щоб ця російська риторика одразу не супроводжувалася відповідними коментарями, поясненнями і спростуваннями з українського боку", - сказав в.о. посла при НАТО.