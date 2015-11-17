Адвокати у суді 1 грудня мають намір довести, що правоохоронці вчиняли злочини проти Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Андрій Богдан сказав журналістам після засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги Генпрокуратури на рішення Печерського райсуду Києва про домашній арешт Корбана.

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"Вже відкриті кримінальні справи за рішенням Печерського суду щодо дій слідчих при затриманні Корбана у Дніпропетровську, щодо подій у Чернігові, щодо підробки документів, які ми знайшли у кримінальній справі, тобто ми активно працюємо, і, думаю, на 1 грудня ми зможемо показати суду, що не тільки пан Корбан взагалі не вчиняв ніякого злочину, а також ми зможемо довести, що злочини вчиняли якраз навпаки - ті люди, які його обвинувачують", - наголосив Богдан.

Своєю чергою адвокат Олексій Шевчук уточнив, що є три рішення Печерського райсуду столиці, які стосуються розголошення матеріалів досудового слідства, незаконного проникнення у житло Корбана у Дніпропетровську, а також є рішення про перевищення службових повноважень і підробку документів.

"Тобто, відповідно, Печерський суд виніс рішення, якими зобов'язав Генеральну прокуратуру внести наші заяви як захисту щодо кримінальних правопорушень у цій справі у цьому провадженні", - заявив Шевчук.

Також він додав, що «два рішення було проголошено вчора суддею Гладун і одне було проголошено минулого тижня суддею Печерського суду Новиком, де суд зобов'язав власне Генеральну прокуратуру внести заяви про кримінальне правопорушення в Єдиний реєстр досудових розслідувань".

"Тому, якщо найближчим часом Генеральна прокуратура України не виконає рішення і не внесе дані заяви про кримінальне правопорушення, чітко буде вбачатися, що вона не виконує рішення суду", - заявив Шевчук.

У зв'язку з цим він зазначив, що захист сподівається, що ГПУ внесе заяви про кримінальне правопорушення в ЄРДР.

"Я думаю, що Корбан Геннадій Олегович буде визнаний потерпілим, і ми почнемо розслідування у цих справах, і він буде давати покази, пояснення, і, я сподіваюсь, що ми зможемо довести через ці кримінальні справи і фальсифікацію цих матеріалів", - заявив Шевчук.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура.

Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним та необґрунтованим, а прокуратура добивається арешту Корбана.

Сьогодні, 17 листопада, Апеляційний суд Києва переніс на 1 грудня розгляд скарги Генпрокуратури на рішення Печерського райсуду про домашній арешт Корбана. Таке рішення ухвалив саме суддя Дзюбін.