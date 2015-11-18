У Кривому Розі Вілкула представили міським головою

Відразу після цього Вілкул сесію закрив, повідомляє Громадське.

Зазначається, що територіальна виборча комісія дозволила перерахувати лише 1 дільницю, а 21 скаргу відхилили. Про це повідомив народний депутат від Самопомочі Ярослав Маркевич.

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Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області мером Кривого Рогу обрано Юрія Вілкула від "Опозиційного блоку". Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Як зазначається, Вілкул отримав 89 тис. 209 голосів (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).