Депутат пояснив, чому слідчі не шукають Януковича

Про це на брифінгу в середу заявив нардеп Єгор Соболєв, передає "Українська правда".

"Слідство фактично не ведеться щодо Миколи Присяжнюка, у справах Олександра Клименка, у справах Віталія Захарченка, у справі Сергія Кусюка (керував "Беркутом", який розганяв студентів), у справі Клюєва, який очолював АП у дні самих розстрілів Майдану, у справах самого Януковича, у справах Ставицького, Юрія Колобова, Віктора і Артема Пшонки і справ Юрія Іванющенка", - сказав Соболєв.

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"Фактично робота слідчих припинена, тому їхнє місцеперебування слідчим невідомо", - зазначив він.

Соболєв зазначив, що досудове розслідування досі триває лише у 62 кримінальних процесах, і тільки у 20 повідомлено про підозру.

"Що гірше, досудове розслідування зупинено у 25 кримінальних процесах у зв'язку з невстановленим місцем перебування підозрюваних", - додав він.