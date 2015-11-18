Депутат пояснив, чому слідчі не шукають Януковича
Розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича і його оточення призупинено через відсутність інформації про їхнє місцеперебування.
Про це на брифінгу в середу заявив нардеп Єгор Соболєв, передає "Українська правда".
"Слідство фактично не ведеться щодо Миколи Присяжнюка, у справах Олександра Клименка, у справах Віталія Захарченка, у справі Сергія Кусюка (керував "Беркутом", який розганяв студентів), у справі Клюєва, який очолював АП у дні самих розстрілів Майдану, у справах самого Януковича, у справах Ставицького, Юрія Колобова, Віктора і Артема Пшонки і справ Юрія Іванющенка", - сказав Соболєв.
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"Фактично робота слідчих припинена, тому їхнє місцеперебування слідчим невідомо", - зазначив він.
Соболєв зазначив, що досудове розслідування досі триває лише у 62 кримінальних процесах, і тільки у 20 повідомлено про підозру.
"Що гірше, досудове розслідування зупинено у 25 кримінальних процесах у зв'язку з невстановленим місцем перебування підозрюваних", - додав він.