"Це була неймовірна і драматична операція": Лукаш розкрила подробиці свого затримання

Вона з іронією заявила, що це "була неймовірна і драматична операція", передає "Українська правда".

"Діти були в школі, я зустрілася з подругою і ми провели разом ранок. Після того, як подруга пішла, я готувала обід і до мене підійшла мама, сказала, що прийшов чоловік з органів", - розповіла вона.

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За словами Лукаш, це був працівник контррозвідки, який повідомив їй про те, що її хочуть бачити у ГПУ.

"Я взяла свої паспорти і добровільно приїхала в ГПУ, це було близько 14.00, а протокол затримання у мене підписано о 19.45", - сказала екс-міністр юстиції.

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала екс-міністра юстиції Олену Лукаш, яка перебувала в розшуку через її причетність до злочинів проти Майдану, 5 листопада.