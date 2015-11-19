Адвокат Небесної сотні заперечив існування спецроти "Беркуту" під час розстрілу активістів Майдану (відео)

Про це він заявив під час засідання Антикорупційного комітету, передає hromadske.tv.

"Група, яку формулюють як рота "Беркуту" - її не існувало. Були окремі особи, зв'язані по службі під керівництвом Дмитра Садовника. Ніякої роти в розумінні підрозділу правоохоронних органів там не було. Це доказано слідством", – наголосив він.

Тітич зазначив, що ці особи мали конкретне завдання "знищити якомога більшу кількість людей", що підпадає під визначення "тероризму". У зв’язку з цим зараз слідство буде доповнювати обвинувачення цією статтею, зокрема проти екс-беркутівців.

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За словами Тітича, на ранній стадії протестів відбувалася навмисна радикалізація протестів. З цією ж метою відбувалися і вбивства правоохоронців, яких за час протестів було бито 17, поранені – близько 150.

"Вбивства правоохоронців, абсолютно необґрунтовані та невмотивовані на першій стадії радикалізації – зрозуміло чому і з якою метою були здійснені. Слідство щодо вбитих міліціонерів було в МВС і до останнього часу, що з ним відбувалося – невідомо", – повідомив він.

Раніше сьогодні в СБУ повідомили, що 18 бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” зі складу київської роти, які брали участь у розстрілі майданівців 20 лютого 2014 року, перебувають у розшуку, з них двоє переховуються в Польщі, один у Білорусі.