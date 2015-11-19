Адвокат Небесної сотні заперечив існування спецроти "Беркуту" під час розстрілу активістів Майдану (відео)
Адвокат Небесної Сотні Віталій Тітич заявляє, що не було так званої спецроти "Беркуту" під час розстрілів активістів на Майдані.
Про це він заявив під час засідання Антикорупційного комітету, передає hromadske.tv.
"Група, яку формулюють як рота "Беркуту" - її не існувало. Були окремі особи, зв'язані по службі під керівництвом Дмитра Садовника. Ніякої роти в розумінні підрозділу правоохоронних органів там не було. Це доказано слідством", – наголосив він.
Тітич зазначив, що ці особи мали конкретне завдання "знищити якомога більшу кількість людей", що підпадає під визначення "тероризму". У зв’язку з цим зараз слідство буде доповнювати обвинувачення цією статтею, зокрема проти екс-беркутівців.
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За словами Тітича, на ранній стадії протестів відбувалася навмисна радикалізація протестів. З цією ж метою відбувалися і вбивства правоохоронців, яких за час протестів було бито 17, поранені – близько 150.
"Вбивства правоохоронців, абсолютно необґрунтовані та невмотивовані на першій стадії радикалізації – зрозуміло чому і з якою метою були здійснені. Слідство щодо вбитих міліціонерів було в МВС і до останнього часу, що з ним відбувалося – невідомо", – повідомив він.
Раніше сьогодні в СБУ повідомили, що 18 бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” зі складу київської роти, які брали участь у розстрілі майданівців 20 лютого 2014 року, перебувають у розшуку, з них двоє переховуються в Польщі, один у Білорусі.