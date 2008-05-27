Луценка можуть відсторонити вже сьогодні: йому готують звинувачення

Наступного тижня у вівторок в Раді заслухають звіт міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це газеті “Сегодня” повідомило джерело в парламентській комісії, яка розслідує справу Луценка.

За його словами, встановлено, що глава МВС близько 20 разів у 2005 році літав разом зі своєю родиною за маршрутами Київ-Одеса, Київ-Сімферополь, Київ-Севастополь, Киев-Бельбек. І польоти нібито не були пов`язані зі службовою необхідністю: "Повірте, Луценко - це Рудьковський в кубі". За словами джерела, навряд чи парламент ініціюватиме відставку Луценка, просто передасть матеріали справи в ГПУ.

Інформоване джерело в ГПУ роз`яснило "Сегодня", навіщо Луценка викликали в Генпрокуратуру. Міністра ознайомили з постановами про порушення двох кримінальних справ відносно особисто нього (раніше справа про літак була фактовою, а справу про бійку перекваліфіковували на посадовий злочин, бо слідчий вважає, що глава МВС не має права махати кулаками в громадському місці). За словами джерела, службовий літак Луценка використовував не раз для польотів до Криму з сім`єю і друзями під час відпустки. У ГПУ проводиться аналогія - чому Рудьковському не можна було літати до Парижа (його справа скоро піде в суд), а Луценко до Криму можна? Втім, ці постанови Юрій Віталійович може оскаржити в суді.

Було ще дещо, про що Луценко не сказав журналістам, — йому вчора в ГПУ вручили повістку на сьогодні, для пред`явлення звинувачень у цих справах. А це вже спричиняє за собою практично автоматичне усунення з посади, щоб особа, яка займає те або інше крісло, не могла заважати проведенню об`єктивного слідства (мовляв, хто з підлеглих свідчитиме проти діючого міністра?). Тому не виключено, що Луценка вже сьогодні (або завтра) відсторонять. І так буде або до припинення справи, або до судового рішення щодо неї, якщо таке відбудеться, зазначає видання.