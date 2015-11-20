Міжнародний кримінальний суд остаточно відмовився відкривати справи за злочинами під час Майдану

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«Вони (Міжнародний кримінальний суд – УНІАН) надали нам офіційну відповідь і текст наразі на перекладі. Усно вони сказали, що не бачать в злочинах на Майдані достатньої масштабності та системності. На зустрічі вони сказали, що це остаточна думка», - заявив він.

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«Злочини є, розслідуйте, але для того, щоб ми (Міжнародний кримінальний суд - УНІАН) взялися за них, на нашу думку, треба, щоб було тисячі загиблих, у вас там сотні, це не є масштабністю», - зауважив Горбатюк.

«Міжнародний кримінальний суд бере до провадження справи, які не може або не хоче розслідувати держава. Я представляю орган, який може і повинен розслідувати, тому я вважаю, що ми повинні забезпечити розслідування і це виклик загалом державі Україна, щоб забезпечити повноцінне та повномасштабне розслідування», - резюмував він.