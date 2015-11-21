Родичі Героїв Майдану закликали владу прискорити позбавлення суддів недоторканності

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це вони сказали сьогодні на зустрічі з Петром Порошенком.

«Поки у судах сидять одіозні судді, які служили режиму Януковича, сподіватися нам на справедливе розслідування справ по вбивствам наших дітей та родичів марно», – заявив один з присутніх.

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Усі учасники зібрання разом з президентом висловили спільну позицію щодо необхідності тотального перезавантаження суддівської влади. Президент повідомив, що саме на це націлені зміни до Конституції в частині реформи правосуддя, розгляд яких на часі у парламенті.

Родини загиблих Героїв Небесної Сотні планують звернутися до народних депутатів з вимогою скасувати положення законів щодо можливості внесення застави за підозрюваних та необхідності голосування за конституційні зміни щодо судової реформи.

На зустрічі президент пригадав події тих днів. Глава держави розповів, як допомагав переносити перших поранених на Грушевського.

Президент наголосив, що всі винні у злочинах проти активістів Майдану не уникнуть відповідальності.

Він відзначив, що всією країною шириться рух за вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Побудована велика кількість пам’ятників, перейменовуються вулиці.

На зустрічі виступив голова громадської організації «Родини Героїв Небесної Сотні» Ігор Гурик, який розповів про проблеми та виклав пропозиції з їх вирішення. Він відзначив, що з усіх органів державної влади комунікація відбувається лише з президентом та його Адміністрацією. При цьому більшість проблем родин відноситься до компетенції інших органів, сказав він.

«Для нас і для мільйонів українців Революцію Гідності не завершено. Вона завершиться тоді, коли ми досягнемо ідеалів Майдану, які ми відстоювали, – це повага до людини, демократія, прозоре правління, справедлива влада, правосуддя», – наголосив Гурик.