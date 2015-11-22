Учасники Віче з Майдану прийшли під Печерський суд "звільняти" затриманого "свободівця"

Про це повідомляють очевидці в соцмережах. Зараз будівля суду закрита та оточена бійцями спецназу, пише «Українська правда».

Як повідомив в Твіттері Андрій Басевич, внутрішній двір суду не заповнений навіть наполовину, біля входу - межа в повному захисті, багато хлопців у балаклаві і масках.

Колона з близько 300 людей підійшла до Печерського суду на Хрещатику. pic.twitter.com/GN0MFmO0EC — Andrey Basevich (@AndreyBasevich) 22 листопада 2015

За даними Hromadske TV, серед активістів - прес-секретар Правого сектора Артем Скоропадський і комбат добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський.

"Учасники прийшли в суд через активіста "Свободи" - новообраного депутата Броварської міської ради Сергія Бойка - затриманого в ніч на 22 листопада. Причиною арешту силовики назвали події 31 серпня Верховною Радою", - йдеться в повідомленні.

Бойко знаходиться в Подільському райвідділі МВС, а судити, ймовірно, його будуть в Печерському райсуді.

Станом на 16:45, Сергій Бойко рішенням суду звільнений на особисте зобов'язання. У коментарі журналістам він повідомив, що за решенням суду не має права залишати місце проживання (м. Бровари) без дозволу слідчого.

Також Бойко повідомив, що він звинувачується за ст. 294, ч. 2 - "організація масових заворушень" 31 серпня 2015 р. під Верховною Радою.