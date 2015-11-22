Яценюк впевнений, що Україна стане членом Євросоюзу

Про це йдеться у зверненні Яценюка до громадян з нагоди другої річниці початку Євромайдану, оприлюдненому на Урядовому порталі.

«Пройшло два роки, як ми всі разом вийшли на наш великий Європейський Майдан… Ніхто тоді не очікував, з чим нам треба буде зіткнутися, які виклики постануть перед кожним громадянином нашої країни і перед нашою державою в цілому. Але день за днем ми крокуємо вперед», - зазначив прем’єр.

Він запевнив, що знає, як нині важко, зауваживши, що не можна здаватися.

«Треба спільно, разом тільки іти впевненим поступом. Впевненим поступом для того, щоб наша з вами спільна мрія стала реальністю. Так, це не легко, так, це не швидко. Але це відбудеться. Відбудеться, якщо ми далі будемо вірити. Відбудеться, якщо ми далі будемо впевнені в правильності нашого вибору. Відбудеться, якщо ми далі будемо спільно підтримувати один одного і йти, йти і йти», - сказав він.

Яценюк нагадав, що за європейський вибір Росія оголосила Україні війну, але нація встояла.

За словами прем’єра, багато що зроблено за останніх два роки, але набагато більше треба зробити, щоб досягнути головної мети – членства у Європейському Союзі.

«За цю європейську мрію ми боролися на Майдані. За неї поклали життя українські патріоти. За неї борються українські вояки проти російської військової агресії. І за неї треба боротися далі», - підкреслив глава уряду.

За його словами, «ми разом створили історію. А тепер треба разом творити наше майбутнє. Як би не було складно, які б не були перепони, але ми здатні це зробити».

Прем’єр зауважив, що успіх країни залежить від кожного українця.

«Від вашої праці, від вашої впевненості, від вашої віри, від вашого бажання, щоби ми стали частиною великої європейської сім'ї. У нас є все для успіху. Ми сміливі, сильні, розумні, талановиті, впевнені і вірні своїй країні. Немає сумніву, що Україна стане членом Європейського Союзу. Наш український народ на це заслуговує», - наголосив Яценюк.