Суд відпустив "свободівця" Бойка під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання затриманого члена ВО "Свобода", новообраного депутата Броварської міської ради Сергія Бойка.

Про це повідомив сам "свободівець" на виході з будівлі суду, передає телеканал «112 Україна».

"Рішенням суду я звільнений на особисте зобов'язання, згідно з яким я не маю права залишати місце проживання без дозволу слідчого. В межах Броварів можу вільно пересуватися", - сказав Бойко.

"Свободівець" додав, що проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу України, його підозрюють в участі в масових заворушеннях під Верховною Радою 31 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, Бойко був затриманий сьогодні вночі в Києві.

Довідка УНІАН. 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички біля ВР викликало на допити голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також ряд членів партії.