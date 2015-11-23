Українці РФ просять Путіна припинити репресії проти української бібліотеки та активістів

Про це йдеться у відкритому листі Путіну, що є в розпорядженні УНІАН.

Документ підписали керівники понад 20 українських організацій з Омська, Москви, Санкт-Петербурга, Саратова, Владивостока, Уфи, Тольятті, Ярославля, Єкатеринбурга, Хабаровська, Томська, Сургута, Мурманська та інших російських міст.

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"Шановний пане президент, українські організації Росії звертаються до Вас як гаранта Конституції, гаранта прав і свобод всіх людей, що проживають в Росії, з проханням розібратися в ситуації. Ми вважаємо, що в демократичній правовій державі люди можуть мати різні думки і погляди на історію, суспільно-політичні події, при цьому поважаючи думки інших, а дії влади повинні бути спрямовані на зміцнення цих свобод, на зміцнення міжнаціонального, міжконфесійного миру та злагоди. Ситуація навколо Бібліотеки української літератури ніяк не сприяє досягненню цих цілей", - йдеться в листі.

Його автори відзначають, що в українських організаціях викликають глибоке занепокоєння недавні події у Бібліотеці української літератури в Москві, арешт директора бібліотеки Наталії Шаріної, обшук у квартирі співголови громадської організації "Українці Москви" Валерія Семененка, заборону на в'їзд в РФ відповідальному секретареві Українського конгресу РФ Віктору Гіржову, повторювані провокації щодо Українського культурного центру в Москві.

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"Можна говорити про окремі недоліки в роботі бібліотеки, але говорити про її екстремістську діяльність можуть, на наш погляд, тільки явні противники нормалізації російсько-українських відносин. І такими методами вони досягають своїх цілей", - йдеться в документі.

У листі наголошується, що раніше Путін особисто дав позитивну оцінку діяльності бібліотеки. "Виходить, що в той же самий час бібліотека займалася "екстремістською" діяльністю", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Бібліотеці української літератури в Москві проходив обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. 30 жовтня була поміщена під домашній арешт строком на два місяці директор бібліотеки Наталію Шаріну. 2 листопада російські правоохоронні органи допитали завідуючу відділом комплектування бібліотеки Тетяну Мунтян.