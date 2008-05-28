МЗС Росії розраховує на продовження термінів перебування ЧФ у Криму

Росія не ставила до цих пір перед Україною офіційно питання про продовження термінів перебування Чорноморського флоту, заявив на прес-конференції в середу посол з особливих доручень МЗС Росії Володимир Дорохін.

Він додав, що питання про продовження термінів перебування російського флоту «має бути розглянуте пізніше, коли для цього дозріють всі умови».

«Ми ніколи не приховували, що хотіли б зберегти свою присутність у Севастополі і після 2017 року», - відзначив Дорохін. Він додав, що «флот там стоїть 225 років».

Газета.ру