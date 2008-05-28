У СПУ кажуть, що Рудьковський має алібі

Екс-міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ надав документи, що свідчать про те, що його політ до Парижа в червні 2007 року був узгоджений із керівництвом Кабінету міністрів і супроводжувався проведенням ряду переговорів.

Про це заявив народний депутат V скликання від Соціалістичної партії Ярослав МЕНДУСЬ, повідомили УНІАН у прес-службі СПУ.

Зокрема, за його словами, "я знаю зі спілкування з адвокатами РУДЬКОВСЬКОГО, які ведуть цю справу, що вона розвалюється на шматки, оскільки встановленого факту нецільового використання бюджетних коштів для польотів за кордон немає".

"Сьогодні РУДЬКОВСЬКИЙ зумів надати документи, що свідчать про те, що його польоти були узгоджені з керівництвом Кабміну й супроводжувалися проведенням ряду переговорів у рамках взаємовідносин між транспортними відомствами України й Євросоюзу", - підкреслив Я.МЕНДУСЬ.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу відносно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату коштів в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) й пред`явлено звинувачення.

Сьогодні, 28 травня, розгляд справи за звинуваченням М.РУДЬКОВСЬКОГО було перенесено через хворобу судді Печерського районного суду Києва Олександра МЕЛЬНИКА, якому передано на розгляд матеріали справи.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ, який прибув на судове засідання, заявив, що «в розгляді справи в суді переконує мене захист. Є всі докази для того, щоб довести мою невинність».

Водночас він не став коментувати свою справу, посилаючись на те, що це не повинне бути розцінено кимсь як тиск на суд.