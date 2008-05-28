Центр Разумкова вказує на ще одну загрозу територіальній цілісності України

Подальше поглиблення економічних диспропорцій у розвитку областей України може створювати не лише високі соціально-економічні ризики, але й становити загрозу територіальній цілісності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок дослідження оприлюднив Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова під час круглого столу на тему: “Конкурентоспроможність регіонів України в умовах прискорення інтеграційних процесів”, що проходить сьогодні у Києві.

Як зазначив директор економічних програм Центру Василь ЮРЧИШИН, результати проведеного дослідження показали, що регіони (області) України не спроможні приймати самостійні рішення, не мають достатніх ресурсів, а тому фактично відсторонені від участі у формуванні конкурентоспроможності територій, продуктивного використання свого потенціалу.

За словами експерта, досі залишаються невизначеними перспективи українських регіонів у контексті вступу України до Світової організації торгівлі або посилення європейської інтеграції, їх вигоди чи втрати від участі країни в регіональних торгівельних союзах.

Говорячи про недоліки державної регіональної політики, В.ЮРЧИШИН наголосив, що на нинішньому етапі розвиток країни можливий лише шляхом зміцнення регіонів і включення їх до світових процесів інтеграції та глобалізації.