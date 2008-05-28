Мороз каже, що ситуація з Луценком втіхи у нього не викликає, але...

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає ситуацію навколо міністра внутрішніх справ прямим наслідком політики Юрія ЛУЦЕНКА.

Зокрема, за словами лідера соціалістів, “вона є прямим наслідком політики, яку і творив, і всіляко підтримував у 2006 році міністр внутрішніх справ, згодом – колишній міністр – заступник голови штабу, очолюваного Віктором БАЛОГОЮ”.

О.МОРОЗ також підкреслив, що “нинішня ситуація не викликає у мене втіхи, але вона ще раз доводить, що «Закон один для всіх» має бути не передвиборчим гаслом, а практикою в діяльності усіх владних структур, зобов’язаних демонструвати для всього суспільства повагу до норм законів, тим паче, до Конституції", повідомили УНІАН у прес-службі СПУ.