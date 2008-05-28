Мороз каже, що ситуація з Луценком втіхи у нього не викликає, але...
Закон один для всіх
Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає ситуацію навколо міністра внутрішніх справ прямим наслідком політики Юрія ЛУЦЕНКА.
Зокрема, за словами лідера соціалістів, “вона є прямим наслідком політики, яку і творив, і всіляко підтримував у 2006 році міністр внутрішніх справ, згодом – колишній міністр – заступник голови штабу, очолюваного Віктором БАЛОГОЮ”.
О.МОРОЗ також підкреслив, що “нинішня ситуація не викликає у мене втіхи, але вона ще раз доводить, що «Закон один для всіх» має бути не передвиборчим гаслом, а практикою в діяльності усіх владних структур, зобов’язаних демонструвати для всього суспільства повагу до норм законів, тим паче, до Конституції", повідомили УНІАН у прес-службі СПУ.