Яценюк не збирається очолювати Єдиний Центр

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не має наміру очолювати політичну партію «Єдиний Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Одеській облдержадміністрації, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про те, що спікеру парламенту нібито пропонують стати головою партії «Єдиний Центр».

«Я не збираюся очолювати будь-який політичний проект. А якщо й доведеться колись очолити, то лише той, який створю особисто», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

«Мені, як голові Верховної Ради, взагалі-то не хотілося б коментувати ситуацію, що нині склалася у правлячій коаліції, оскільки за це несуть відповідальність, у першу чергу, координатори і члени цієї коаліції. Голова парламенту все-таки має бути головою всього українського парламенту, а не лише його частини» - зазначив він.

Однак, зауважив А.ЯЦЕНЮК, «у коаліції є системні і хронічні захворювання, які були ще на стадії її формування. Це – слабкість коаліції і, на жаль, певне зайва емоційність та імпульсивність коаліції. Але вважаю, що не все ще втрачено, все залежить від політичних лідерів і їхніх амбіцій. Якщо вгамувати політичні амбіції коаліції, відразу стане набагато краще працювати, ніж кожен із опонентів коаліції думає».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета "Дело", посилаючись на власні джерела, повідомила, що голові ВР А.ЯЦЕНЮКУ пропонують очолити партію "Єдиний Центр".

За даними видання, 12 липня відбудеться всеукраїнський засновницький з`їзд партії "Єдиний Центр". Напередодні з`їзду "Єдиний Центр" активізував роботу із залучення нових членів партії.

"ЯЦЕНЮКУ в новому проекті БАЛОГИ відводять чільну роль", - пише видання, зазначаючи, що "йому вже не раз пропонували очолити "Єдиний Центр", проте голова парламенту поки не погоджується".