Тимошенко пропонує Ющенку відповідати за інфляцію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен узяти на себе відповідальність за інфляційні процеси в країні, оскільки він скасовує дію урядових рішень, направлених на боротьбу з інфляцією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ви пам`ятаєте, що був сплеск цін на олію, й уряд відреагував так, як це передбачено в законодавстві – обмежив експорт. Президент це скасував. Я думаю, що сьогодні Президент узяв на себе відповідальність за всі питання по інфляції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що Президент В.ЮЩЕНКО не підписав антиінфляційні закони, які були прийняті у Верховній Раді демократичною коаліцією, а також що демократична коаліція підтримала не всі антиінфляційні закони, запропоновані урядом.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО скасовує вже не першу постанову, направлену на боротьбу з інфляцією.

«Тому Президенту від критики потрібно перейти до безпосередньої відповідальності за ті дії і кроки, які він сьогодні робить», - підкреслила глава уряду.