В ОБСЄ привітали ухвалення Радою закону про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ

Відповідна заява Міятович розповсюджена у вівторок ОБСЄ, передає власний кореспондент УНІАН.

"Цей довгоочікуваний закон є важливим кроком вперед у просуванні свободи ЗМІ та плюралізму в країні", - заявила вона, відзначаючи широку підтримку закону з боку журналістської спільноти та громадянського суспільства в Україні.

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На переконання Міятович, цей закон допоможе розвиватися місцевим друкованих ЗМІ в Україні. "Його реалізація дозволить створити конкурентне середовище для ЗМІ, забезпечить незалежність редакційної політики та менеджменту від втручання з боку публічних властей", - наголосила представник ОБСЄ.

Як відомо, 24 листопада, Верховна Рада прийняла закон "Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ", який вступить в силу з 1 січня 2016 року.