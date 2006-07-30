На перевибори Партія регіонів піде блоком з СПУ та КПУ

У разі розпуску Верховної Ради Партія регіонів блокуватиметься із Соціалістичною партією України та Комуністичною партією України для участі у нових виборах.

Про це в ефірі "5-го каналу" заявив член президії Партії регіонів, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ.

"Ми готові до різних варіантів, в тому числі до розпуску, а можливо і саморозпуску Верховної Ради, але ми б дуже не хотіли цього робити. Ми готові об`єднатися з нашими сьогоднішніми партнерами по коаліції в єдиний блок, але ми розуміємо, що це буде ще більше розколювати державу. Я б не хотів, щоб нас до цього штовхали”, - сказав він.

Т.ЧОРНОВІЛ також наголосив, що конституційним обов’язком Президента Віктора ЮЩЕНКА є внесення кандидатури прем’єр-міністра до Верховної Ради.

"Це має відбутися до 2 серпня. Якщо цього не відбудеться, ми будемо приймати свої рішення. Повірте, вони можуть бути дуже жорсткими і дуже гострими", - сказав він.

Говорячи про круглий стіл, який має продовжитися з понеділка, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив: "У понеділок, якщо буде новий раунд, ми прийдемо на нього. Але ми дуже сумніваємося в сенсі продовження таких переговорів", цитує політика Українська правда.

Як повідомлялося, 11 липня Партія регіонів, СПУ і КПУ утворили антикризову коаліцію.