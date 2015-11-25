Лукаш: Моєму адвокату висунули підозру у тій самій справі, що й мені

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Я хотіла б повідомити всім, що моєму адвокату Юрію Іващенку висунули підозру у тій самій справі, що й мені. Тепер і він став співучасником злочину століття за розкрадання 2,5 млн грн за євроінтеграційні дослідження українського законодавства», - написала вона.

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При цьому Лукаш заявила, що розглядає це «як відвертий тиск на мій захист, неприкрите бажання позбавити мене адвоката, який успішно й аргументовано спростовує всі фейкові звинувачення ГПУ, безсилля прокуратури і непрофесіоналізм слідства».

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада повідомила про затримання екс-глави Мін'юсту, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, вона повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою її зникнення вважається 28 липня 2015 року.

Водночас Лукаш стверджує, що вона перебувала в Україні і не переховувалась від слідства.

Прокуратура 5 листопада повідомила затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 і ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами держбюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував екс-міністра юстиції з можливістю внесення застави в розмірі 5,1 млн грн. Того ж дня народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за Лукаш.

11 листопада захист Лукаш оскаржила обраний їй запобіжний захід.