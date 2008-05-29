Ющенко у Канаді не забув про бджіл (фото)

Незважаючи на насичену програму візиту до Канади, Президент України знайшов час для відвідин крамниці для бджолярів у Вініпегу, повідомила газета Winnipeg Free Press.

Власники магазину Bee Maid Honey, що продає знаряддя для бджолярів-аматорів, були приємно здивовані, коли побачили українського Президента, який завітав до них наприкінці одноденного візиту до Вініпегу, пише газета.

Як розповів директор магазину Ґордон Маркс, Віктор Ющенко «купив по одиниці майже з усього нашого асортименту, що зазвичай використовують бджолярі в Канаді».

За словами директора, його попередили завчасно, що Президент України може завітати до його крамниці, і коли він побачив, що паркінг біля магазину заповнили великі чорні авто, зрозумів, що так і сталося.

Ющенко пробув у крамниці близько години, цікавився станом бджолярства в Канаді і вибирав книжки та знаряддя, серед якого було і обладнання для виготовлення свічок із воску.

«Він – дуже приємна людина, і його дружина також, до того ж вона говорила надзвичайно гарною англійською», – продовжував Ґордон Маркс.

Радіо "Свобода"