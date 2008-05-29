У ГПУ кажуть, що справи щодо погроз Портнова спіробітниці не було

У Генеральній прокуратурі спростовують наявність кримінальної справи щодо члена фракції БЮТ Андрія ПОРТНОВА, відкриту у зв’язку з тим, що народний депутат начебто комусь погрожував.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, сайт БЮТ звернувся до заступника генерального прокурора Віктора КУДРЯВЦЕВА з проханням підтвердити або спростувати інформацію про відкриття кримінальної справи проти А.ПОРТНОВА.

Як повідомив заступник генерального прокурора, дійсно, орієнтовно три роки тому за заявою громадянки України Генпрокуратурою та прокурором Голосіївського району міста Києва була порушена кримінальна справа. За словами В.КУДРЯВЦЕВА, А.ПОРТНОВ звернувся до суду, і суд виніс рішення про скасування постанов щодо порушення кримінальної справи.

«Постанова про порушення кримінальної справи була визнана такою, що не відповідає нормам закону, оскільки не було приводів і підстав для порушення кримінальної справи відносно А.ПОРТНОВА. Генпрокуратура перевірила рішення суду, погодила з ПОРТНОВИМ і визнала: за заявою громадянки відсутній склад злочину», - наголосив В.КУДРЯВЦЕВ, йдеться у повідомленні.

Як заявив заступник генпрокурора, «взагалі, кримінальної справи, яка стосується А.ПОРТНОВА за вказаними кримінальними фактами, не було і обвинувачення йому не пред’являлись. Таким чином, неможливо говорити про наявну кримінальну справу відносно А.ПОРТНОВА».

Як повідомлялось, газета "Дело" написала, що у її розпорядження потрапили документи слідства, згідно з якими А.ПОРТНОВ підозрювався у загрозі життю співробітниці Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку, і Генеральна прокуратура має намір повторно розслідувати кримінальну справу трирічної давнини проти цього народного депутата від БЮТ.