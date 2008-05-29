Папа Римский купить ділянку в центрі Києва
"Дело" зсилається на міністра
Українські власті дозволили Римсько-католицькій церкві купити землю в столиці.
Учора уряд дозволив Київській міськадміністрації продати 23 сотки землі в центрі столиці. Покупцем ділянки стане представництво Ватикану в Україні. Інформацію про це «Делу» повідомив один з міністрів на правах анонімності.
Ділянка, на яку претендує держава-місто, знаходиться по вулиці Тургеневській, 40. Вже дванадцять років за цією адресою знаходиться Апостольська нунциатура — представництво Ватикану в Україні. Спочатку будинок був в аварійному стані. Одержавши його на правах оренди, Римсько-католицька церква відреставрувала будівлю.
У 2001 році, коли до України приїжджав Папа Римський Іоанн Павел II, він проживав саме в цьому будинку.
В кінці минулого року представники Католицької церкви звернулися з проханням до українських властей продати їм земельну ділянку під будинком, що реставрується.
На думку експертів, ціна землі в цьому районі — не менше 2,3 мільйонів доларів.
Але урядовці відмовляються говорити, скільки саме заплатить Ватикан за ділянку.