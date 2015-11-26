Порошенко: референдум у Нідерландах щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС не зупиняє її дії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Гаазі.

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"Цей референдум не зупиняє асоціацію", - заявив він, додавши, що "частина угоди про асоціацію – це торговельна угода, це унікальна можливість для бізнесу в Україні та бізнесу в Нідерландах, тому що є величезний ринок в Україні та в Нідерландах та це є дуже гарною можливістю для бізнесу в обох країнах", - зазначив він.

"Угода про асоціацію – це про реформи, боротьбу проти корупції, захист демократії та захист прав людини", - додав Петро Порошенко.

За його словами, угода про асоціацію з ЄС є рубіконом, який має перейти Україна, щоб попрощатися із радянським минулим та побудувати Європу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.