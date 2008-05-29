У Луценка заперечують дані про стягування до Києва донецької міліції

Міністерство внутрішніх справ заперечує інформацію про стягування до Києва значних сил міліцейських підрозділів з Донецької області.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Департаменту зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України з приводу поширення деякими ЗМІ відповідної інформації.

“Така інформація не має під собою підстав та не відповідає дійсності. Жодних рішень про передислокацію підрозділів міліції з одних регіонів до інших керівництвом Міністерства внутрішніх справ України не приймалося. Працівники органів внутрішніх справ України несуть службу в звичайному режимі. Це стосується й міліції Донецької області”, - наголошується в заяві.

Як звертають увагу в МВС, подібні безвідповідальні, неправдиві повідомлення можуть призвести до дестабілізації ситуації, порушення громадського спокою та посилення напруги в суспільстві.

Департамент зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України звертається до представників ЗМІ з проханням не поширювати неперевірену інформацію, не дезінформувати громадськість про роботу правоохоронного відомства та бути виваженими у подачі матеріалів, що можуть спровокувати негативні суспільні наслідки.