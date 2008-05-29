Тимошенко отримувала від Балоги півтори вказівки на годину

Уряд Юлії ТИМОШЕНКО за перші 100 днів своєї діяльності одержав більш як 800 інструкцій і вказівок із Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Наскільки мені відомо, за перші сто днів роботи уряд одержав більш як 800 інструкцій і вказівок із Секретаріату Президента України. Це більше, ніж вісім за день, тобто щоробочої години уряд одержував півтори вказівки», - сказав Г.НЕМИРЯ, додавши, що «ніде у світі такого немає. Якщо таке відбувається, то страждає не уряд, а страждають усі».

Віце-прем`єр наголосив, що Рада національної безпеки і оборони, а також Секретаріат Президента повинні виконувати ті функції, які для них передбачені в Конституції.

«Проблемою є, коли такі технічні структури або структури з дорадчою функцією перебирають на себе не властиві їм функції – конституційно нелегітимні функції або політичні функції. В даному випадку це небезпечно не з погляду окремих персоналій, а з погляду здоров`я демократії в Україні. Фактично це завдає шкоди якості демократії в Україні», - вважає Г.НЕМИРЯ.