Різкі заяви Лужкова - лише відповідь на "системну агресію" України?

Директор Інституту України (Москва) Євген МІНЧЕНКО заявляє, що тема Голодомору як геноциду українського народу сприймається в Росії як агресія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу сьогодні в Києві.

«Це агресія проти Росії. Це сприймається саме як удар по міжнародних позиціях Росії, як удар по іміджу Росії», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Він зазначив, що Росія зараз приділяє багато уваги досягненням у різних галузях, зокрема, перемогам на Олімпіадах і на Євробаченні.

За словами Є.МІНЧЕНКА, очевидно, що Росії потрібні перемоги і позитивний імідж, зокрема й в історичній перспективі.

На думку Є.МІНЧЕНКА, в контексті того, що тема Голодомору сприймається в Росії як агресія, потрібно розглядати різкі висловлювання мера Москви Юрія ЛУЖКОВА (про статус Севастополя – УНІАН) «як міру у відповідь на системну агресію на адресу Росії з боку нинішнього президентського блоку України».