У Тимошенко розказали, як Богатирьова будує авторитаризм

Надмірне втручання Ради національної безпеки і оборони в роботу Кабінету Міністрів є ознакою створення авторитарної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Першою ознакою тенденції до авторитаризму є надмірна сек’юритизація, тобто видавання питань широкого спектру питаннями національної безпеки. І в зв`язку з цим висунення на перший план таких інститутів і структур як РНБО – це є дуже небезпечною ознакою», - сказав Г.НЕМИРЯ.

На його думку, розвиток цієї тенденції надалі може поставити під загрозу основні досягнення Помаранчевої революції: реальну, а не фіктивну політичну конкуренцію, підзвітність органів виконавчої влади, свободу слова, рівний доступ до засобів масової інформації і в цілому відкритість України.

«Необхідні зміни до Конституції, бо якщо залишити так, як є, то дво- або триглавий уряд, або три-чотири паралельні уряди – це дорога до дестабілізації, яка грунтовно підриває європейську перспективу України», - вважає Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр також вважає передчасним припинення моніторингу політичної ситуації в Україні з боку Моніторингового комітету ПАРЄ. «Коли я чую заклики, що сьогодні-завтра потрібно відмінити моніторинг з бору ПАРЄ, без надання додаткових аргументів, чому це потрібно зробити, – для мене це тривожний дзвоник: а чи не стоїть за цими намірами спроба уникнути європейського контролю», - припустив віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ заявив, що Рада національної безпеки і оборони не має жодного наміру ставити питання про відставку уряду.

С.ГАВРИШ нагадав, що, відповідно до Конституції, це питання відноситься до компетенції Верховної Ради і Президента.

При цьому він відзначив, що «уряд сам міг би зробити такий вибір», але, наскільки відомо, прем`єр-міністр цього не робитиме.

За словами першого заступника секретаря РНБО, Україні необхідний стабільний уряд, а на наступному засіданні РНБО уряду буде лише дано ряд пропозицій, а також доручень для ефективнішої роботи.