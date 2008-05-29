Медведєв пояснив Ющенку, чого саме допускати не можна

Під час телефонної розмови з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ «дав принципову оцінку низці кроків української сторони, які безпосередньо зачіпають інтереси РФ».

Як повідомляє офіційний сайт Президента Росії, розмова відбулася з ініціативи російської сторони.

У повідомленні, зокрема, сказано про те, що під час розмови «звернено увагу на необхідність керуватися в російсько-українських відносинах принципами партнерства, не допускати ухвалення односторонніх рішень та інших кроків, які йдуть урозріз з раніше прийнятими договірними зобов`язаннями і досягнутими домовленостями».

Глави держав домовились продовжити обговорення актуальних питань російсько-української співпраці під час перебування В.ЮЩЕНКА на Петербурзькому економічному форумі.