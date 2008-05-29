Непродумана ревальвація гривні підриває довіру до НБУ

Уряд не має жодного стосунку до курсової політики, а Національний банк України не має іншого шляху, ніж коригувати курс гривні, заявляє голова Ради конкурентоспроможності України, народний депутат Юрій ПОЛУНЄЄВ.

У коментарі УНІАН він сказав, що «зміна валютного режиму має відбуватися, але в іншому режимі, ніж це зараз робить Національний банк», адже межі курсового коридору бізнес закладає у плани свого подальшого розвитку.

«Оскільки це питання зачіпає інтереси експортерів, інших суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, зміна курсу національної валюти має відбуватися прогнозовано, після консультацій із представниками бізнесу, - наголосив експерт – В іншому випадку непродумана зміна офіційного курсу підриває довіру до НБУ та до національної валюти в цілому».

За словами Ю.ПОЛУНЄЄВА, необхідність перегляду валютного режиму та поступової відмови від прив’язки української гривні до долара назріла ще кілька років тому. «Давно вже треба було переходити від встановлення курсового коридору до таргетування інфляції, - сказав Ю.ПОЛУНЄЄВ, - але роками нічого для цього не робилося. Нині, коли ситуація вже настільки запущена, у НБУ немає іншого шляху, ніж коригувати курс гривні. Але ж і це треба робити відповідально та прогнозовано – чого нині не спостерігається».

«Зараз можна почути звинувачення, нібито це уряд ревальвував гривню та здешевив долар. Це – неправда, бо уряд не має жодного стосунку до курсової політики. Тільки Національний банк має повноваження та інструменти для регулювання валютної політики», - зауважив Ю.ПОЛУНЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. Проте вже 22 травня Рада НБУ повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладеного вето до рішення правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.

Голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО ввечері 22 травня заявив, що, виходячи з рішення Ради, в Україні станом на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Проте Нацбанк на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD США - 485.0000 грн.

На сьогоднішній день в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, який затверджує Рада Нацбанку, коридор курсу гривні встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня одразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.

23 травня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала політичним рішення Ради Нацбанку щодо зміни офіційного курсу гривні до долара. За її словами, уряду законодавчо заборонено втручатися в діяльність Нацбанку, і все, що пов`язане з монетарною політикою і валютними курсами - це винятково функція НБУ.