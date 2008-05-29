Раді НБУ хочуть дати право абсолютного вето на рішення Нацбанку

Народний депутат України Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний банк України” (щодо права вето Ради Національного банку).

Відповідний законопроект зареєстрований у парламенті 28 травня. Ним передбачається розширити повноваження Ради Національного банку, зокрема, надати їй право вето щодо рішень Правління НБУ з питань встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют (у нині чинному Законі вона має право застосувати відкладальне вето щодо таких рішень Правління Банку - УНІАН).

Законопроектом також передбачено, що вето Ради Національного банку на рішення Правління НБУ припиняє дію останнього.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до долара на рівні 4,85 грн./дол. 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладального вето до рішення Правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.

Голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО увечері 22 травня заявив, що, виходячи з рішення Ради, в Україні станом на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Проте Нацбанк на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD - 485.000 грн.