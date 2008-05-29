Раді НБУ хочуть дати право абсолютного вето на рішення Нацбанку
Регіонали зареєстрували законопроект
|Юрій Мірошниченко
Відповідний законопроект зареєстрований у парламенті 28 травня. Ним передбачається розширити повноваження Ради Національного банку, зокрема, надати їй право вето щодо рішень Правління НБУ з питань встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют (у нині чинному Законі вона має право застосувати відкладальне вето щодо таких рішень Правління Банку - УНІАН).
Законопроектом також передбачено, що вето Ради Національного банку на рішення Правління НБУ припиняє дію останнього.
Як повідомляв УНІАН, 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до долара на рівні 4,85 грн./дол. 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладального вето до рішення Правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.
Голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО увечері 22 травня заявив, що, виходячи з рішення Ради, в Україні станом на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.
Проте Нацбанк на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD - 485.000 грн.