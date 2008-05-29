Коаліція не допустить відставки уряду

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО переконаний, що демократична коаліція не допустить найближчим часом відставки уряду під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи інформацію про можливу відставку уряду на наступному тижні.

“Демократична коаліція не допустить, щоб було проголосоване це питання”, - сказав він. Народний депутат пояснив це тим, що минулого тижня демократична коаліція ще раз підтвердила реальність свого існування, оскільки в повному складі підтримала ухвалення ряду важливих рішень.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що БЮТ наполягатиме, аби на наступному тижні Верховна Рада розглянула ряд економічних законопроектів, які внесені до парламенту Кабінетом міністрів. Народний депутат також зазначив, що ініціатива депутата від Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА щодо реєстрації проекту постанови про звільнення уряду, не означає, що це є позицією всієї фракції Партії регіонів. При цьому він не виключив, що деякі політичні персони дійсно підтримують таку ініціативу, оскільки “на сьогодні досить багато претендентів на посаду глави уряду”.