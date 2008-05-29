Ющенко - Медведєву: Україна керується національними інтересами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телефонній розмові з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ наголосив, що в своїх діях Україна керується власними національними інтересами та діє у дусі партнерства і співробітництва. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави, зазначаючи, що телефонна розмова Президентів України та Росії відбулася сьогодні за ініціативи російської сторони.

За інформацією прес-служби, під час розмови глави держав обмінялися думками щодо актуальних питань українсько-російського співробітництва.

Президент України у відповідь на порушені російською стороною питання виклав українську позицію з принципових аспектів двосторонніх відносин. При цьому глава держави наголосив, що в своїх діях Україна керується власними національними інтересами та діє у дусі партнерства і співробітництва, послідовно дотримуючись досягнутих домовленостей та виконуючи взяті на себе зобов`язання.

Президенти України та РФ погодилися продовжити двосторонній діалог під час неформального засідання глав держав-учасниць СНД 6 червня цього року в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні офіційний сайт Президента Росії повідомив, що під час телефонної розмови з В.ЮЩЕНКОМ Д.МЕДВЕДЄВ «дав принципову оцінку низці кроків української сторони, які безпосередньо зачіпають інтереси РФ». У повідомленні, зокрема, сказано про те, що під час розмови «звернено увагу на необхідність керуватися в російсько-українських відносинах принципами партнерства, не допускати ухвалення односторонніх рішень та інших кроків, які йдуть урозріз з раніше прийнятими договірними зобов`язаннями і досягнутими домовленостями».