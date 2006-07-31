Шумахер обійшов Райкконена

Міхаель Шумахер виграв Гран-прі Німеччини. Він обійшов Кімі Райкконена під час першої дозаправки і лідирував до кінця перегонів. Його партнер по команді Ferrari Феліпе Маса приїхав другим, а третім став Кімі Райкконен. Лідер чемпіонату Фернандо Алонсо фінішував тільки на п`ятому місці.

Кімі Райкконен виявився єдиним пілотом, який заробив у цій гонці очки, зробивши не два, а три піт-стопа. Саме малою кількістю палива пояснювалася його висока швидкість в кваліфікації і на початку гонки.

Фернандо Алонсо, який стартував з сьомої позиції, зміг випередити тільки свого партнера по команді Renault Джанкарло Фізікелу. Рубенс Баррікело, що стартував шостим, був вимушений перервати Гран-прі через загоряння мотора.

Перемога Міхаеля Шумахера на Ferrari стала сотою в історії японського виробника шин Bridgestone. Таким чином, компанія Bridgestone зрівнялася по кількості перемог з Michelin.

За матеріалами Лента.ру