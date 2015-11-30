Єфремов у суді згадав про "простих людей", які не змогли б на його місці внести заставу

Про це він заявив під час судового засідання, передає "Українська правда".

Так само звинувачення прокуратури заперечували екс-нардепи Олександр Стоян і Сергій Гордієнко.

"Я не знаю, чим керувалися, коли вибирали заставу. Якщо б не було таких друзів, бізнесменів, які мають такі гроші... - жоден простий громадянин не може внести таку заставу", - обурювався він.

"Якщо до нас так ставляться, уявіть, як ставляться до простих людей", - заявив він.

Читайте такожЄфремов бігає на пробіжки в оточенні дев'яти охоронців - Луценко

Екс-нардеп обурився, що при затриманні його з дому забрали в ГПУ, після чого перевезли в СІЗО, а після внесення застави запросили до ГПУ, де висунули ще одну підозру - про публічні висловлювання.

"Ця справа не юридична, а політична. Дана команда, пішли дзвінки, поставили таке завдання", - переконував Єфремов.

У свою чергу прокурор Валерій Зимогляд назвав ці виступи емоційними. "Я вважаю ці виступи просто емоційними. Вони не мають юридичних наслідків", - зазначив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, Олександра Єфремова звинувачують у зловживанні службовим становищем під час ухвалення Верховною Радою трьох диктаторських "законів 16 січня", зокрема, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян".